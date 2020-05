Horoscop rune 27 mai. Săgetătorii trebuie să renunțe la trecut, Taurii trebuie să se ferească de decizii importante

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Ehwaz (inversata) : Atentie ca letargia sa nu fie cauza de regres si de miscari incetinite. Poti avea gandire neclara, te poti simti pierdut precum un calaret intr-o padure incetosata. Daca cineva a stat pe loc pana acum, acum se poate misca. Cineva increzator sau disponibil isi poate exprima intentii negative. Ehwaz este runa impulsului.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Isa: Isa este una dintre cele mai simple rune. Isa reperzinta linistea si puritatea ghetii. Mitul creatiei norvegiene provine din imbinarea a doua forte “focul” (Kenaz) si gheata (Isa). Cand apare aceasta runa, ar fi bine sa limitezi calatoriile si deciziile importante si sa astepti momente mai fertile.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Laguz: La prima vedere, Laguz poate fi o runa negativa. Ea indica incertitudinea, nesiguranta, lipsa de putere in fata unui obstacol coplesitor. Si totusi, ea are beneficiile sale. Te pune in garda. Te face sa te intrebi: Chiar trebuie sa fac asta?! Laguz te instruieste foarte clar sa mergi cu valul. Sa te impotrivesti lui poate fi periculos.

