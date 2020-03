HOROSCOP rune 27 martie. Racii fac o schimbare, Peștii au parte de armonie și iubire

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Othila iti aminteste ca familia este importanta pentru ca ea te-a format in fiinta care esti acum, dandu-ti credintele, valorile si modul de a privi viata. Aceste experiente sunt pietrele de temelie din fiinta ta. Nu conteaza daca este vorba de familia de sange sau de cei pe care ii consideri familie. Ei te-au conturat sa fii unic in Univers. Onoreaza-ti familia cum se cuvine.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Tiewaz : Tot ce ti se intampla acum este extrem de important. Runa anunta si recunoaste o perioada activa in viata ta. Aventurile de orice fel sunt posibile acum, la fel si emotiile puternice sau evenimentele importante. Daca te gandesti la relaitile cu alti oameni ca sunt deja formate, ele sunt necesare si buna. Daca te gandesti la afaceri sau la o idee, ramai fidel fata de ce este pentru ca are un rol pentru dezvoltarea destinului tau.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna “nimic” ci inseamna “orice este absolut posibil oricand”. Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

