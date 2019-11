HOROSCOP rune 27 noiembrie. Fecioarele trebuie să-și controleze emoțiile, Capricornii sunt fertili

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 27 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz : O situatie despre care te gandesti primeste raspuns de la aceasta runa : exista o forta a vietii care actioneaza in ea. Puterea duce la miscare, la dezvoltare si contribuie ca lucrurile sa fie instabile ca sa faca loc la nou. Unele forme vechi de existenta sunt depasite si ele trebuie sa apartina trecutului. Se va intampla in curand, daca nu cumva deja s-a intamplat. Nu te simti amenintat de aparitia inevitabila a unei noi forme de existente sub forma de noi situatii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Sowulo : O situatie prezenta prin care treci te provoaca. Astfel, esti chemat sa iti sintetizezi contradictiile si sa iti gasesti valorile – externe si interne, precum si acel sens ce te implineste in viata. Contradictiile si dificultatile din viata noastra joaca doar un rol ca sa vedem ca avem anumite contradictii in noi inca nerezolvate. Sinele inalt ne arata prin victoriile din lumea externa unde suntem puternici in interior si ne ajuta ca prin provocari sa ne schimbam in interior.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Hagalaz : Exista provocari in viata ta dar nu trebuie sa te temi de ele, ci sa le faci fata. O furtuna cu grindina nu trebuie sa te sperie ci sa o privesti si sa vezi ca este doar apa. Fa la fel cu provocarile : ele iti intaresc determinarea si te fac sa le faci fata cu curaj, intelegand ca sunt doar pietre pe care sa pui pasul in drumul spre obiectivele tale. Cere provocari mai mari pentru ca vei capata astfel mai mult dupa ce le vei depasi.

