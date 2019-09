HOROSCOP rune 27 septembrie. Balanțele trebuie să se ferească de decizii impulsive, Gemenii se așteaptă la rezultate imediate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 27 septembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Este un timp in care sa vezi si alte oportunitati care pot fi mai profitabile. Ia-ti timp si cauta drumul bun. Ai incredere in ce simti si vezi semnele ca timpul este potrivit sa treci la actiune. O lipsa de finante poate fi preocuparea de la acest moment. Daca e asa, rezista pentru ca o schimbare va veni cu siguranta atunci cand iarna se transforma in primavara. Doar ai rabdare.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – NAUTHIZ : Runa germanica Nauthiz semnifica restrictia, nevoia si uneori este asociata cu conceptul de durere. Aparitia ei in extragere anunta faptul ca sunt necesare si vor aparea intarzieri, decalaje si schimbari de directie. Insa exista motive puternice pentru care esti indrumat sa iti revizuiesti planurile cu multa atentie. Este mult mai bine asa, chiar daca te doare faptul ca deocamdata lucrurile nu sunt asa cum vrei tu. Restictia este necesara si va aduce binele in viata ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in jos). Laguz sugereaza faptul ca astepti ca lucrurile sa ajunga la rezultat imediat. Insa poate ca raspunsul la o situatie ce te preocupa este sa te lasi dus de curent si sa nu te lupti impotriva a ce se intampla in jurul tau, in special cu cei pe care chiar nu ai cum sa ii schimbi tu.

