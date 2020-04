Horoscop rune 28 aprilie. Gemenii trebuie să facă un pas în spate, Leii sunt protejați divin

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – INGUZ, inversata. Esti atentionat fie ca energia creatiei si a fertilitatii nu curge liber prin tine si sa remediezi situatia, fie sa iti dai seama ce iti cauzeaza o stare de tristete sau depresie care te impedica sa curgi cu valul creatiei divine. Runa este conectata cu energia lui Inga, divinul feminin si este simbolul genitalelor feminine, a tot ce inseamna fertilitate si creativitate. Creatia este feminina si este o stare de a fi. Tot ce facem inseamna creatie si viata : muncim, cantam, speram, plangem, gandim, radem, mergem, ne odihnim, suntem.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Mannaz : Mannaz este runa umanitatii si a umanului in general, tu, corpul tau, mintea ta, egoul tau, lumea si oamenii. Prietenii, familia, asociatii. Semnifica toleranta si minte deschisa, caritate, dedicare, consideratie pentru altul si bunatate. Mannaz este simbolul rasei umane si a naturii umane obisnuite din fiecare barbat sau femeie. Suntem intr-o familie de oameni dar totusi singuri in viata si in calatoria spre moarte. Mannaz este inteligenta, creativitate, vorbit, planificare in avans si implica colaborarea dintre doua persoane pentru un bine comun si pentru o lume mai buna.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Raido : Daca exista oameni care te saboteaza, fa un pas in spate. Poate ca ei te infricoseaza si iti sugereaza ca o anumita cale nu e pentru tine, desi tu simti ca este. Incearca sa opresti aceste voci si nu intra in polemica cu ele, ci doar mergi mai departe. Vei fi suparat daca te lasi influentat de ei. Poate ca astepti sa se intample ceva neasteptat, ceva nou si ceva necunoscut si asa si va fi, dar pentru asta trebuie sa tii de calea ta.

