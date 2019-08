HOROSCOP rune 28 august. Racii sunt protejați de divinitate, Balanțele se comportă imatur

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 28 august 2019.

HOROSCOP. Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

HOROSCOP. Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – JERA, intoarsa. Jera este simbolul rascrucilor de drumuri. Daca ceva iti pare ca o pierdere, este doar urmare a unor alegeri trecute pe care le-ai facut si care te-au adus aici. Dar chiar si asa, tot exista un beneficiu, zeii nu te lasa la greu niciodata. Exista o energie a alegerii implicata ori de cate ori apare aceasta runa. Vorba “ce semeni aceea culegi” vine exact din aceasta energie a lui Jera. Alegerile pe care le faci acum te vor duce spre urmatoarea rascruce de drumuri unde trebuie sa faci alte alegeri si tot asa. Analizeaza ce pot alege diferit in continuare, ce alegeri intelepte, onorabile, bine gandite poti face. Ia decizii care te imputernicesc.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EIWAZ, inversata. Eiwaz iti indica posibilitatea unei incapatanari sau inflexibilitati ori lipsa de dorinta de a ceda sau de a face un compromis. Ca sa ai succes intr-un nou plan si sa il duci pana la capat, ai nevoie sa fii adaptabil oricaror imprevizibilitati, pentru ca drumul este lung si adesea intortocheat. Este runa ce simbolizeaza copacul vietii, magia si visarea. Cuvantul de putere este “unitate” asa cum exista forta unificatoare puternica a naturii ce creaza o fundatie ferma a vietii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – PERTH. Perth este runa misterului, a tuturor aspectelor ce sunt necunoscute, ascunse, oculte dar care ne sunt de ajutor si vin spre noi pentru a ne fi de folos. Ea rezoneaza cu scopul, planul facut in culise, prepararea si promisiunea pentru un viitor mai bun. Perth este despre lucrurile ce ne afecteaza si de care nu suntem constienti, din divinitate. Este conectata cu zeita Frigg, zeita aspectelor feminine si are o energie a apei. Perth iti vesteste acum ca exista aspecte magice ale unei situatii ce te preocupa. In culisele universului, lucrurile se “coc” pentru tine si pentru binele tau cel mai bun. Nu tot ce vrei e bun pentru tine. Ai rabdare si incredere.

