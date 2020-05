Horoscop rune 28 mai. Taurii primesc răspunsuri, Săgetătorii trec printr-o profundă regenerare

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN : Primesti un mesaj ce inseamna ca necunoscutul, nestiutul si nevazutul sunt parte activa din viata ta la acest moment. La inceput era nimic si la final ramane nimic. Nu poate fi folosit controlul pe ceea ce nu exista inca. Ca sa poti avansa in marele gol din fata ta trebuie sa ai o incredere desavarsita. Si fa pasi in acest gol cu mainile goale si cu credinta de fier. Ceea ce te va sustina este puterea creativa a necunoscutului.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Acum vei putea primi raspunsurile pe care le cautai de mult timp. Raspunsurile pot fi deja acolo ca tu sa le vezi. Cauta semne si confirmari in preajma ta, dar chiar daca nu vezi mesajele, ghidarea va veni spre tine in vise.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – BERKANA. Energia acestei rune este conectata la Freya, Mama zeita primordiala a vietii dar si cu Hild care restaureaza viata. Este energia devotiunii, a hranitului, a vindecarii prin ingrijire si implicare. Tot ce inseamna bebelusi, hrana, maternitate si act de a avea grija de o alta viata este legat de aceasta runa. Ti se vesteste accesul la energia regenerarii vietii tale si o crestere si evolutie frumoasa pentru tine sau pentru cineva pe care il iubesti si ingrijesti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.