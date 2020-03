HOROSCOP rune 28 martie. Gemenii se adaptează evenimentelor curente, Leii sunt independenți

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Mannaz: Mannaz simbolizeaza grupuri de oameni, prieteni, cunostinte, fiecare cu personalitatea lui complexa. De asemenea, trimite cu gandul catre modul in care reactioneaza fiecare individ in relatia cu celalalt, modul in care esti constient de existenta celorlalti, dar si modul in care esti perceput de catre ceilalti.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Raido: Cand apare aceasta runa, e semn ca urmeaza o calatorie. Dar aceasta calatorie va fi una de succes, caci va aduce schimbari importante. Poate o schimbare de cariera, poate noi experiente care sa-ti largeasca orizontuirile, sa-ti recontureze cursul vietii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Algiz : Runa vesteste ca nu te poti astepta chiar acum la foarte mult de la o situatie. Ce ai de facut este sa te adaptezi evenimentelor curente. Incearca sa accepti oamenii din jur asa cum sunt si nu incerca sa schimbi tu stereotipuri din gandirea lor pentru ca nu te va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii schimbi tu pentru ca doar pierzi putere. Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce il motiveaza, care ii sunt motivele interne pentru actiunea respectiva. Nu intra in polemici cu el, nu face scene si nu da ultimatumuri.

