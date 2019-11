HOROSCOP rune 28 noiembrie. Racii sunt protejați, Peștii simt nevoia să fie doriți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 28 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – HAGALAZ: Exista activa in tine o nevoie de a rupe lanturile si a fi liber din circumstante ce te constrang. Exista unele lucruri in afara ariei tale de control. Te poti simti acum ca si cum te-ai trezit dupa un lung somn si iti trebuie putin timp pana iti revii in totalitate cu toate simturile. Ar putea fi o pierdere inainte de a fi un mare castig, dar nu neaparat.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Odin: Ceea ce este nestiut si ceea ce este nevazut sunt active acum in viata ta. La inceputuri nu a fost nimic si la final, nimic ramane. Controlul nu poate fi folosit pentru ceva ce inca nu exista, nu a fost creat. Dar, precum cartea Prostul de la cartile de Tarot, este posibil sa fie nevoie sa faci un salt de credinta si sa te arunci in acest mare vid al vietii. Fa asta cu mainile libere si cu credinta nestramutata. Te bazezi pe puterea creativa a necunoscutului.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Runa anunta ca exista un sens si o semnificatie in totul din jurul tau. Incearca sa te asiguri ca canalele de comunicare dintre tine si cei dragi sunt deschise si functionale. Acum este un bun moment sa iei telefonul, sa scrii un mail cuiva drag, in special daca ai tot amanat asta pana acum. Asta iti poate aduce raspunsuri la intrebarile pe care ti le-ai pus de mult timp.

