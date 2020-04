Horoscop rune 29 aprilie. Berbecii își creează propria realitate, Vărsătorii trăiesc o perioadă de fericire

Horoscop rune 29 aprilie. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – HAGALAZ : Poate te-ai trezit inconjurat de evenimente negative aflate aparent in afara controlului tau. Faptul ca primesti aceasta Runa indica faptul ca te-ai temut de vreun prapad in siguranta ta, in munca, in relatii sau in realitatea cotidiana. Este necesar sa realizezi ca tu nu esti la mila si dispozitia circumstantelor externe. TU iti creezi propria realitate. Cu alte cuvinte, natura ta este cea care creaza ce se intampla, deci nu esti catusi de putin neajutorat. Examineaza cu atentie situatiile din jurul tau si propriile credinte si atitudini despre ele. Runa Hagalaz te informeaza ca tu detii solutiile chiar in propriile-ti maini.

Horoscop rune 29 aprilie. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Kenaz: Runa iti releva identitatea ta in orice aspect al vietii. Te autoimplinesti cu tot ce intentionezi si nu poti decat sa te feliciti pentru asta. Nu arunca munca facuta sau relatiile tale pentru ca personalitatea ta se manifesta mult prin ele. Daca depui eforturi in acea directie, vei fi recompensat generos. Poate curand vei avea un nou job caruia ii vei dedica cu bucurie timp si energie. Si poate vei intalni pe cineva intr-o relatie care iti va scoate in evidenta cele mai bune talente si calitati.

Horoscop rune 29 aprilie. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Othila: Othila este runa vechilor pamanturi, tinutul istoric, proprietati care au legatura ancestrala, spirituala cu orice persoana. Othila este realizarea de la sfarsitul fiecarei calatorii. Aceste meleaguri ancestrale sunt rezultatul unei vieti in care ai urmarit dezvoltarea spirituala. Othila este acea manifestare fizica a muncii tale, dar si rezultatul muncii celor de dinaintea ta.

