Horoscop rune 29 mai. Gemenii au parte de o schimbare în bine, Balanțele sunt în conflict

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Ehwaz : Aceasta runa iti spune ca daca vrei un sfat, iata-l : schimba-te. Numai in acest caz pot aparea schimbari externe benefice. Subiectul runei este legat de schimbari necesare in stilul tau de viata si in relatiile cu alti oameni.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Fehu : In partea materiala a vietii tale de acum, totul este bine. Situatia financiara se anunta a fi stabila, esti un om prudent ce sta ferm pe ambele sale picioare, afacerea e in crestere sau vor veni in viata ta beneficii in curand. Proiectele tale au o baza solida in realitate, nu sunt doar vise si fantezii goale. Asadar, cel mai probabil, ideile iti vor reusi pentru ca sunt patronate de runa prosperitatii. In curand vei primi ceva valoros.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Hagalaz: Este nevoie sa distrugi ceva din trecut sau din prezent pentru a avea parte de o schimbare in bine. Chiar daca iti este frica de pierdere, ea este in folosul dezvoltarii tale, personale sau profesionale.

