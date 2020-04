Horoscop rune 3 aprilie 2020. Berbecii trebuie să fie atenți, Gemenii au noroc

Iată mesajele pe zodii în etalarea de rune pentru vineri, 3 aprilie 2020.

Horoscop rune 3 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – Isa (inversata): Exista emotii ascunse si fierbinti sub aparenta de rece si detasat. Schimbari intempestive si rapide nu iti sunt benefice, deci evita-le. Unele zambete pot acoperi intentii negative. Isa este runa ghetii.

Horoscop rune 3 aprilie 2020 pentru Taur

Runa etalata – LAGUZ: Imagineaza-te ca esti in voia valurilor pe un fluviu si ai incredere in el, simte-te relaxat si in siguranta. Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine de nivel superior care te conduce si care se manifesta prin intuitie.

Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Cand esti in asemenea situatie, nu este timp de reflectii si rationalizari.

Horoscop rune 3 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Perth: Aceasta runa este simbolul unui vas, al unei cupe si este deseori asociata cupei din care se arunca zarurile. De aceea se considera ca simbolizeaza norocul si soarta. Forte intense cer schimbarea. Nu trebuie sa te ingrijorezi, caci schimbarea este in bine.

