Horoscop rune 3 iunie. Gemenii au o perioadă de belșug, Vărsătorii au parte de noroc

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Hagalaz: Aceasta runa iti aduce mesajul ca totul se intampla cu un scop. Nimic pe lume nu este intamplator. Ar putea fi ceva dureros, dar care, la final, se va dovedi un mare beneficiu.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ISA : Aceasta runa iti comunca despre o perioada similara cu iarna : totul pare inghetat, oprit si scufundat in liniste. Planurile par a fi suspendate sau suspenda-le tu. Nu dispera : in viata intotdeauna exista un moment de gestatie de dinaintea nasterii. Aceasta pauza este cauzata mai degraba de circumstante externe decat interioare. Totusi, incearca sa vezi si ce aspecte interne te mentin si contribuie la aceasta pozitie si da-le drumul. Curata, elibereaza, lasa trecutul sa ramana in trecut. Asta va accelera procesul de deblocare si viitoare inflorire. Tine minte ca semintele dorm iarna sub pamantul inghetat. Dar nu inseamna ca nu exista sau ca nu vor inmuguri la momentul potrivit. Ai incredere in propriul tau proces si asteapta semnele regenerarii ce inevitabil vine.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul campurilor de grau, secara si in. A sosit vremea recoltei si, odata cu ea, o perioada de belsug si recompense. Iarna a durat destul, plantarea s-a finalizat de mult, acum vine momentul rasplatei pentru ce ai facut pana acum. Jera este indicatorul abundentei.

