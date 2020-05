Horoscop rune 3 mai. Taurii se simt izolați, Fecioarele au parte de succes

Horoscop rune 3 mai. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Pot fi tot felul de frustrari in viata ta, posibil in mai multe domenii. Trebuie sa iei un pas in spate din evenimentele ce se intampla si sa incerci sa le analizezi dintr-un punct de vedere exterior si detasat. Asta ar trebui sa te ajute cu evaluarea situatiei si sa iti dea oportunitatea de a invata din ce se intampla. Vei fi in stare sa vezi directia mai clar in care trebuie sa calatoresti ca sa permiti vietii tale sa se imbogateasca.

Horoscop rune 3 mai. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Inguz : Te poti simti izolat in calatoria ta spirituala, dar exista un foc de inspiratie in tine ce te sustine sa cresti si sa mergi tot inainte. Hraneste acel foc nobil cu perseverenta, cauta raspunsuri dar scapa de intrebari irelevante. Traieste doar in prezentul tau.

Horoscop rune 3 mai. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Mannaz (inversata) : Fii atent la o persoana din anturajul tau care poate sa aiba doua masti diferite si sa fie lipsit de onestitate fata de tine. Totodata, esti sfatuit sa fii atent la relatia cu cineva de sex opus si sa faci totul ca sa intretii si dezvolti aceasta relatie in armonie : sotie sau sot, partener de munca, tata sau mama. Mannaz este runa umanitatii si a umanului in general.

