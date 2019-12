HOROSCOP rune 3 noiembrie. Gemenii împlinesc ceea ce și-au propus, Peștii trebuie să se ferească să ia decizii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 3 decembrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – INGUZ: Runa Inguz este runa completitudinii si a fertilitatii. Prezenta acestei rune sugereaza ca sarcini ce au fost deja initiate vor ajunge la implinire si recolta buna. Runa este asociata si cu fertilitatea si sexualitatea, aici fiind vorba si de faptul ca poti fi prins intre aceste doua influente. Atat provocarea cat si recompensa sunt aduse impreuna, in mod complementar, in viata ta. Deci te vei bucura de un rod al unei munci, fie ea si de iubire sau de alta natura.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – JERA: Runa Jera este una din acele rune ce vorbeste despre ciclurile naturale ale anului, in acest caz despre recolta de toamna. Aceste cicluri sunt eterne. Prin mesajul sau de recolta si bogatie in urma trudei, aceasta runa poate simboliza graviditate sau orice alta forma de a culege fructe si roade, si este in special un indicator al ciclurilor de viata date de karma sau de providenta – ce semeni, aceea culegi. Vei culege, asadar, ceea ce ai semanat, dar recolta va fi una buna si bogata. Este semn de prosperitate.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – KENAZ: Primesti un mesaj despre identitatea ta in orice aspect al vietii. Implinesti ceea ce ti-ai propus si meriti sa te feliciti pentru asta. Nu inlatura munca sau relatiile, personalitatea ta se manifesta cel mai mult prin ele. Nu iti ascunde talentele stand cu capul in pamant, chiar daca performanta lor este asociata cu unele dificultati. Daca intampini eforturi, ele vor fi recompensate generos. Poate in curand vei avea un nou job la care sa te dedici cu bucurie si energie. Poate ca vei intalni pe cineva intr-o relatie care va scoate din tine tot ce ai mai bun. Mai mult, runa indica si succes sau schimbari favorabile.

