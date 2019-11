HOROSCOP rune 3 noiembrie. Vărsătorii trebuie să caute puterea în ei înșiși, Gemenii trebuie să fie generoși

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 3 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – WUNJO : Aceasta runa te anunta cu privire la o stare de securitate si relaxare ce va veni, cu o stare de bine accentuata. In sfarsit, lumina se mijeste dintre nori, fructele atarna pe crengile copacilor si vremurile rele raman in urma. Te poti vedea inconjurat de bucurie, de placere si de confort atat acasa cat si afara. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa te echilibrezi si sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbarile necesare s-au realizat deja si acum te poti linisti sa primesti binecuvantarile vestite de aceasta runa.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – MANNAZ : Daca crezi ca este momentul sa te bati cu pumnul in piept cerand recunoasterea meritelor si sa iti demonstrezi toata gloria ta, te inseli. Din contra, o situatie iti cere sa manifesti smerenie si umilinta. Nu trebuie sa atragi atentia artificial asupra ta. Cei dragi si prietenii nu prea sunt inclinati sa te onoreze acum iar sefii pot sa nu fie fanii tai la acest moment. Poate chiar sa existe o atitudine incorecta a cuiva fata de tine. Nu incerca sa contraataci, arata-ti flexibilitatea. Nu instiga agresiunea in alti oameni. Stai centrat mai mult in interiorul tau.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – DAGAZ : Aceasta runa denota o descoperire importanta intr-o relatie care te intereseaza. Momentul este potrivit, deci succesul este asigurat. Aceasta este runa increderii radicale, chiar daca circumstantele iti pot solicita sa sari in necunoscut aparent cu mainile libere. Deseori, runa Dagaz te introduce intr-o etapa importanta de prosperitate si rezultate excelente. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa te lasi luat de val sau sa te comporti fara precautie si nesabuit in noua situatie. Smerenia si generozitatea iti sunt recomandate.

