Horoscop rune 30 mai. Gemenii au parte de schimbari, Fecioarele caută răspunsuri

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Mannaz (inversata): Trebuie sa faci pace cu tine insuti inainte de a-ti indrepta atentia catre exterior (prieteni, comunitate). Adeseori cauti alinare la cei din jurul tau, uitand ca tu insuti ai solutia. Indreapta-ti atentia spre meditatie si autoreflectie constructiva.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – NAUTHIZ : Acum si aici exista un mare invatator deghizat pentru tine ca fiind aducator de durere si limitare. Numai in cele mai negre clipe putem vedea cat de puternica este lumina ce straluceste din nou. Este nevoie de curatare interioara si exterioara ca sa iti intaresti caracterul. Numai dupa intuneric, vom cunoaste si recunoaste lumina adevarata.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Perth: Suntem deseori tentati sa catalogam schimbarea ca fiind buna sau rea. Perth vine sa ne reaminteasca ca o astfel de interpretare in “alb si negru” poate reprezenta o simplificare a soartei. Schimbarea la care face referire Perth este mult mai complexa si subtila. A incerca sa categorisesti schimbarea in termeni asa de simplistic “pozitiv si negative” inseamna ca incerci sa intelegi soarta in sine, ceea ce niciun muritor nu poate face. Soarta exista la un nivel pe care nu il putem cunoaste cu adevarat pana la momentul in care traim un anume eveniment. Ceea ce pare adevarat se poate dovedi fals si invers. Numai soarta poate spune.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.