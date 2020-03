HOROSCOP rune 30 martie. Racii au blocaje în comunicare, pentru Vărsători răsare soarele

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ : Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine de nivel superior care te conduce si care se manifesta prin intuitie. Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Nu ai nevoie de evaluari sau speculatii. Daca vei actiona conform fluxului ce curge in tine si ritmului tau adanc, vei simti pace interioara. Poti primi raspuns de la intuitie prin vise. Nu le analiza, ramai cat mai mult in starea de somn ca sa poti simti care este mesajul. Cand simti in tine ca ceva are sens cu adevarat si simti un flux de bucurie, aceea este vocea intuitiei. Altfel, daca nu o asculti, vor urma tensiuni si dizarmonie.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – PERTH. Perth este runa misterului, a tuturor aspectelor ce sunt necunoscute, ascunse, oculte dar care ne sunt de ajutor si vin spre noi pentru a ne fi de folos. Ea rezoneaza cu scopul, planul facut in culise, prepararea si promisiunea pentru un viitor mai bun. Perth este despre lucrurile ce ne afecteaza si de care nu suntem constienti, din divinitate. Este conectata cu zeita Frigg, zeita aspectelor feminine si are o energie a apei. Perth iti vesteste acum ca exista aspecte magice ale unei situatii ce te preocupa. In culisele universului, lucrurile se “coc” pentru tine si pentru binele tau cel mai bun. Nu tot ce vrei e bun pentru tine. Ai rabdare si incredere.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Thurisaz : Tu ai puterea interioara sa faci fata oricarei provocari si ai autoritatea sa iti revendici destinul si controlezi viata. Nu te teme de nimic si nu lasa alta persoana sa te distraga de la cautarea adevarului. Puterea ta spirituala iti da imputernicire si de tine depinde cum o vei folosi. Recomandare : foloseste-o intr-un mod iubitor, cu compasiune si lipsit de egoism. Puterea te va corupe daca nu o directionezi sub coordonarea unei inimi oneste si sincere.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO