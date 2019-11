HOROSCOP rune 30 noiembrie. Vărsătorii rup lanțurile, Scorpionii au parte de ceva nou în viață

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 30 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – WUNJO. Wunjo inseamna bucurie, acea bucurie pe care razboinicii o simt cand vad arborat steagul victoriei deasupra castelului si isi striga in cor bucuria. Energia sa este de incantare, pace, bunastare si implinire. Wunjo este conectata cu Odin, zeul naturii si are o energie pamanteasca precum a florilor. Wunjo iti vesteste sa te bucuri pentru ca va urma un final fericit al unei povesti de viata in care esti implicat.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Odin: Ceea ce este nestiut si ceea ce este nevazut sunt active acum in viata ta. La inceputuri nu a fost nimic si la final, nimic ramane. Controlul nu poate fi folosit pentru ceva ce inca nu exista, nu a fost creat. Dar, precum cartea Prostul de la cartile de Tarot, este posibil sa fie nevoie sa faci un salt de credinta si sa te arunci in acest mare vid al vietii. Fa asta cu mainile libere si cu credinta nestramutata. Te bazezi pe puterea creativa a necunoscutului.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Poate cauti raspunsuri la intrebarile pe care ti le-ai pus de mult timp. Raspunsurile sunt deja acolo pentru ca tu sa le vezi. Uita-te dupa semne si confirmari in jurul tau. Chiar daca nu vezi acum mesajele, calauzirea va veni spre tine prin vise.

