HOROSCOP rune 30 octombrie. Gemenii întâmpină pericole, Săgetătorii trebuie să fie deschiși la oportunități

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 30 octombrie octombrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – MANNAZ, inversata. Daca exista un blocaj acum, el vine din interiorul tau. Uita-te la tine si nu la altii la acest moment. Opreste-te din directia unde e blocajul si reconsidera. Dusmanul exterior e doar o reflectie a ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Asa cum bolovanul din rau impiedica progresul apei dar apa se va misca mai repede in jurul obstacolului, la fel si pentru tine un timp suplimentar dat prin anumite intarzieri poate fi calea de a primi raspunsuri cu privire la drum. Intuitia ta iti va servi bine daca ai curaj sa o asculti.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ALGIZ (cu fata in sus) : Este posibil ca in calea ta sa fie prezente anumite pericole, dar sa nu te temi pentru ca ai o mare putere de protectie in interiorul tau. Esti in siguranta atat timp cat nu esti nesabuit. Algiz anunta o zi buna sau perioada buna pentru actiuni riscante dar care se bazeaza pe fundatii solide. Evita sa ai o atitudine de autosuficienta si sa te complaci in a fi multumit de sine.

