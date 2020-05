Horoscop rune 31 mai. Racii au afaceri în creștere, Balanțele au noroc în călătorii

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – SOWELU : Runa Sowelu este un simbol puternic pentru ca reprezinta Soarele. Spre deosebire de culturile si popoarele ecuatoriale ce vad Soarele drept aspru si o forta imperiala capabila sa cauzeze distrugeri, in cultura nordica de unde provin runele, soarele este o forta pura feminina ce da viata si permite recoltelor sa creasca. In vremuri de restriste, aceasta runa reprezinta claritatea viziunii spre viitor si victoria binelui asupra raului.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Wunjo : Daca vrei un sfat pe un subiect ce te preocupa, iata care este : incearca sa nu iti lasi indoielile sa iti innegureze sufletul, dar nici minciunile si nesinceritatea sa iti strice relatiile. Nu sari la concluzii pripite, nu face presupuneri ce au legatura cu modul tau de gandire. Incearca sa intelegi absenta temporara a luminii ca semn ca ai de invata sa privesti prin intuneric. Si nu te indoi : ai suficienta putere sa faci asta.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Perth: Suntem deseori tentati sa catalogam schimbarea ca fiind buna sau rea. Perth vine sa ne reaminteasca ca o astfel de interpretare in “alb si negru” poate reprezenta o simplificare a soartei. Schimbarea la care face referire Perth este mult mai complexa si subtila. A incerca sa categorisesti schimbarea in termeni asa de simplistic “pozitiv si negative” inseamna ca incerci sa intelegi soarta in sine, ceea ce niciun muritor nu poate face. Soarta exista la un nivel pe care nu il putem cunoaste cu adevarat pana la momentul in care traim un anume eveniment. Ceea ce pare adevarat se poate dovedi fals si invers. Numai soarta poate spune.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.