HOROSCOP rune 31 octombrie. Leii își schimbă viața radical, Taurii au ajuns la răscruce de drumuri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 31 octombrie octombrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – INGUZ : Aceasta runa reprezinta nevoia de a impartasi, de a fi dorit, de a cauta dupa similaritati si un impuls spre armonie in relatiile personale. Ar putea fi si un semnal pentru o noua cale, o noua relatie, chiar si o noua viata. Runa Inguz simbolizeaza finalul unei perioade de letargie, o eliberare de tensiune si de nesiguranta. Totusi, este necesar sa fertilizezi solul pentru ca aceasta eliberare sa se produca. Tine-ti picioarele pe pamant si stai departe de orice influente de nedorit. Este un bun moment sa finalizezi orice proiect stagnant din viata ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – JERA, intoarsa. Jera este simbolul rascrucilor de drumuri. Daca ceva iti pare ca o pierdere, este doar urmare a unor alegeri trecute pe care le-ai facut si care te-au adus aici. Dar chiar si asa, tot exista un beneficiu, zeii nu te lasa la greu niciodata. Exista o energie a alegerii implicata ori de cate ori apare aceasta runa. Vorba “ce semeni aceea culegi” vine exact din aceasta energie a lui Jera. Alegerile pe care le faci acum te vor duce spre urmatoarea rascruce de drumuri unde trebuie sa faci alte alegeri si tot asa. Analizeaza ce pot alege diferit in continuare, ce alegeri intelepte, onorabile, bine gandite poti face. Ia decizii care te imputernicesc.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – MANNAZ : Runa Mannaz se refera la omenire si interactiunea ta cu oamenii in general. In aceasta extragere, runa este intoarsa, ceea ce sugereaza o stare de separare intre tine si oameni in general sau anumiti oameni din viata ta. Exista o lipsa de armonie in interactiunea ta cu altii, fie ca nu accepti cum este societatea fie ca societatea nu accepta ceva la tine. Alternativ, aceasta runa poate sugera si separarea de natura dar si abilitatea ta de a te ridica deasupra acestei separari. Depaseste o bariera mentala si deschide-te spre natura si oameni, de unde iti vine implinirea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.