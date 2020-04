Horoscop rune 4 aprilie 2020. Berbecii au noroc, Taurii și-ar putea mări familia

Primește mesajul, corelează-l cu viața ta prezentă și extrage din el tot ce e mai bun ca să te împuternicească și să iei cele mai bune decizii.

Iată mesajele pe zodii în etalarea runelor pentru sâmbătă, 4 aprilie 2020.

Horoscop rune 4 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – Gebo: Runa Gebo simbolizeaza unirea a doua forte in beneficiul ambelor parti. Fie ca este vorba despre afaceri sau dragoste, aranjamentul are ca scop avantajul reciproc, fara urma de egoism. Darurile sunt si de o parte si de alta.

Horoscop rune 4 aprilie 2020 pentru Taur

Runa etalata – JERA: Runa Jera este una din acele rune ce vorbeste despre ciclurile naturale ale anului, in acest caz despre recolta de toamna. Aceste cicluri sunt eterne. Prin mesajul sau de recolta si bogatie in urma trudei, aceasta runa poate simboliza graviditate sau orice alta forma de a culege fructe si roade, si este in special un indicator al ciclurilor de viata date de karma sau de providenta – ce semeni, aceea culegi. Vei culege, asadar, ceea ce ai semanat, dar recolta va fi una buna si bogata. Este semn de prosperitate.

Horoscop rune 4 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Nauthiz: Desi, aparent, aceasta runa are conotatii negative, in realitate, ea atrage atentia asupra unei situatii din care trebuie sa scapi. Chiar daca infatiseaza o lipsa, ea iti transmite mesajul ca trebuie sa faci ceva pentru a scapa, a indeparta aceasta lipsa, fie din campul spiritual, fie din viata materiala.

