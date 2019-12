HOROSCOP rune 4 decembrie. Racii trebuie să se aștepte la ceva neprevăzut, Vărsătorii primesc cadouri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 4 decembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz: Nu te opune schimbarilor, nu te tine cu dintii de ce este vechi si familiar. Mai bine directioneaza-ti eforturile ca sa sustii si accelerezi aceste schimbari. Poate ca relatiile personale vor trece prin niste schimbari. Poate ca afacerea va fi organizata intr-un nou mod. Puterea care a venit in viata ta este responsabila pentru acest proces. Ai incredere si nu ii pune piedici.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – WUNJO: Runa germanica Wunjo este runa bucuriei si semnifica lumina, confort, veselie si stare de bine. Aceasta runa este asociata cu o stare de siguranta si relaxare foarte necesara oricarui razboinic viteaz pregatit de cuceriri care stie ca starea de bine este fundamentala pentru reusita sa. Vremurile dificile sunt, in sfarsit, in urma ta. Bucura-te pentru ca meriti sa traiesti asemenea clipe.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN: Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare ?

