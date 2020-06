Horoscop rune 4 iunie. Berbecii se bazează pe intuiție, Peștii pot rata un termen limită

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ : Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine de nivel superior care te conduce si care se manifesta prin intuitie. Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Nu ai nevoie de evaluari sau speculatii. Daca vei actiona conform fluxului ce curge in tine si ritmului tau adanc, vei simti pace interioara. Poti primi raspuns de la intuitie prin vise. Nu le analiza, ramai cat mai mult in starea de somn ca sa poti simti care este mesajul. Cand simti in tine ca ceva are sens cu adevarat si simti un flux de bucurie, aceea este vocea intuitiei. Altfel, daca nu o asculti, vor urma tensiuni si dizarmonie.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – MANNAZ : Runa germanica Mannaz semnifica sinele, propria persoana si rasa umana in general. Aceasta runa vesteste faptul ca o relatie functionala, echilibrata si buna cu propria persoana iti este esentiala daca doresti ca orice alta relatie sa curga usor si sanatos. Ai de contemplat si practicat arta iubirii si respectului de sine. Totodata, focuseaza-te pe aici si acum, conditia de baza pentru ca un viteaz sa fie eficient si sa ramana in viata in batalii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Desi libertatea financiara poate fi ceva spre care tinzi, nu uita sa ai libertatea de a te bucura de viata si de familie si prietenii din preajma. Nu sacrifica traitul doar de dragul de a castiga. Imagineaza-ti ce lasi celor ce urmeaza dupa tine. Este important ca viata ta sa fie cat de buna poate fi, ca sa inspiri si motivezi pe cei din jur. Asta va asigura generatiilor viitoare sa beneficieze de pe urma intelepciunii si abilitatilor tale, nu doar de pe urma banilor tai.

