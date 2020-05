Horoscop rune 4 mai. Scorpionii trebuie să fie atenți la schimbări, Berbecii au parte de noi opțiuni

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – THURISAZ. Semnificatie : POARTA DE IESIRE. Aceasta runa indica prezenta de noi optiuni ce se deschid inaintea ta. Cu toate acestea, esti sfatuit sa te opresti in fata portii inainte de a pasi pe ea, pentru a privi drumul care se intinde in fata ta de aici in continuare. Aceasta runa iti arata sa iei in calcul nevoia de a nu actiona inca, ci de a examina experientele trecute si circumstantele inainte de a continua drumul spre succes. Nu este un moment de a lua decizii, ci mai degraba de a iti intari abilitatea de a astepta. Revizuieste-ti trecutul cu atentie. Observa-l, binecuvinteaza-l si da drumul la orice trebuie sa dai drumul. Abia apoi paseste, trece pragul, intra pe acea usa nou deschisa.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Anzus: Poate te gandesti sa scrii o carte sau sa creezi ceva care sa se bucure de success pe termen lung. Mesajul pe care ti-l trimite Anzus este ca vei fi sprijinit in creativitatea ta. Tu trebuie sa dai tot ce este mai bun din tine.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Eihwaz: Eihwaz poate face referire la necesitatea de a aborda o problema in avans, inainte ca aceasta sa devina prea mare sau prea grava. Atentie mare daca este ceva legat de sanatate!

