HOROSCOP rune 4 martie. Gemenii trebuie să-și depășească provocările, Balanțele sunt nevoite să-și controleze emoțiile

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – KENAZ: Focul deseori simbolizeaza emotii intense si pasiuni. Totusi, ti se reaminteste prin aceasta runa faptul ca pasiunea, ca orice altceva, are doua fete. Pasiunea excesiva poate duce la obsesii distructive, dar prin partea sa pozitiva poate duce la creativitate. O claritate de intentie in atitudinea ta este ceea ce ti se cere ca sa eviti sa cazi in partea sa negativa. In zona relatiilor, runa Kano anunta o deschidere mutuala. Torta intelegerii este aprinsa din nou pentru amandoi si puterea creativa a acestui foc poate duce spre mari realizari.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Runa Othila este si runa mostenirii. In timp ce este avantajos sa mostenesti bani, proprietati sau alte bunuri materiale, adevarata mostenire este cea a traditiilor de familie, a povestilor si a intelepciunii strabunilor. Familia nu trebuie sa fie mereu legata prin sange. Familia este data de oamenii si de locurile in care te simti in siguranta, confortabil si unde poti fi tu insuti. Tu esti un mix a tuturor acestor lucruri ce ti-au influentat viata si te-au ajutat sa iti stabilesti credinte si valori.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in jos). Da-ti permisiunea sa fii fericit si sa depasesti provocarile. Trebuie sa te decizi exact ce vrei cu adevarat de la aceasta parte a calatoriei vietii tale. Nu ceda usor. Noaptea intotdeauna pare mai intunecata fix inainte de rasarit.

