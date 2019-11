HOROSCOP rune 4 noiembrie. Racii au parte de succes, Capricornii au parte de noi provocări

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 4 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – HAGALAZ : Exista activa in tine o nevoie de a rupe lanturile si a fi liber din circumstante ce te constrang. Exista unele lucruri in afara ariei tale de control. Te poti simti acum ca si cum te-ai trezit dupa un lung somn si iti trebuie putin timp pana iti revii in totalitate cu toate simturile. Ar putea fi o pierdere inainte de a fi un mare castig, dar nu neaparat.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – BERKANA. Scufunda-te adanc in orice faci, cu atentie si prezenta. Da la o parte orice rezistenta ca sa poti incepe si face munca asa cum trebuie. Daca ai colturi intunecate, curata-le acum. Daca ai nevoie de ajutor sa iti cureti aceste colturi, cauta un expert. Doar atunci creezi loc pentru ca recolta sa iasa la lumina.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Runa Othila este si runa mostenirii. In timp ce este avantajos sa mostenesti bani, proprietati sau alte bunuri materiale, adevarata mostenire este cea a traditiilor de familie, a povestilor si a intelepciunii strabunilor. Familia nu trebuie sa fie mereu legata prin sange. Familia este data de oamenii si de locurile in care te simti in siguranta, confortabil si unde poti fi tu insuti. Tu esti un mix a tuturor acestor lucruri ce ti-au influentat viata si te-au ajutat sa iti stabilesti credinte si valori.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.