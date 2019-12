HOROSCOP rune 5 decembrie. Taurii pornesc pe o cale nouă, Vărsătorii culeg roadele muncii lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 5 decembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ISA: Runa germanica Isa semnifica pauza si gheata specifica anotimpului rece. Aceasta runa te anunta faptul ca pentru moment cel mai bun lucru pentru tine este sa pui pe pauza planuri mari si activitati pentru ele. Iti vezi de viata ta cotidiana asa cum si muncitorii pamantului fac pe timpul iernii, stiind linistiti si increzatori ca va veni primavara si natura va renaste. Ai incredere in acest proces. E o vreme de pauza, o vreme de gestatie si o vreme de roade.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – INGUZ. Semnificatie: FERTILITATE. Aceasta runa reprezinta nevoia de a impartasi, de a fi dorit, de a cauta similaritati cu altii si este un impuls spre armonie in relatiile personale. Ar putea fi la fel de bine si un semnal pentru o cale noua, o relatie noua sau chiar o viata noua. Inguz simbolizeaza finalul unei perioade de letargie, o eliberare de tensiuni si nesigurante. Oricum, este necesar sa fertilizezi pamantul pentru o asemenea eliberare. Tine-ti picioarele bine infipte in pamant si stai departe de orice influente nedorite. Este un bun moment sa iti completezi si finalizezi orice proiect care stagneaza in viata ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – JERA. Semnificatie RECOLTA. Aceasta runa anunta de regula un sezon fertil, o fericita ajungere la destinatia dorita. Jera este runa care indica rezultate benefice legate de orice activitate sau interes care te preocupa in acest moment al vietii. Tu ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera un indiciu ca te indrepti spre succes. Nu te astepta totusi la rezultate rapide. Ca si cu orice recolta, un ciclu de cultivare sau un proces de maturizare este necesar pentru a putea, in final, sa culegi fructele muncii tale. Ai facut treaba buna si acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.