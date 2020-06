Horoscop rune 5 iunie. Gemenii au o problemă de comunicare, Balanțele au parte de noi începuturi

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz: Aceasta runa este simbolul aduce mesajul unei schimbari semnificative de viata. Daca esti barbat, asteapta-te la o schimbare a puterii masculine. Daca esti femeie, in viata ta apare un barbat care te poate transforma.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Wunjo: Fatetele lui Wunjo pe care le experimentam in viata prin micile placeri sunt minore in comparative cu ceea ce le promite Valhalla adevaratilor luptatori: puritatea placerii si a multumirii spirituale. Acesta este intelesul spiritual pe care runa Wunjo il are.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ, inversata. Daca exista un blocaj, o foarte posibila cauza este comunicarea esuata. Tine tine ca tot ce se intampla acum face parte din dezvoltarea ta, chiar si ceea ce tu numesti esec, pentru ca inveti din fiecare moment ce ai de facut diferit. Daca fantana este infundata, ocupa-te sa o cureti.

