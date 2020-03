HOROSCOP rune 5 martie. Vărsătorii încep o viață nouă, Leii sunt pe punctul de a da peste succes

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – MANNAZ, inversata. Daca exista un blocaj acum, el vine din interiorul tau. Uita-te la tine si nu la altii la acest moment. Opreste-te din directia unde e blocajul si reconsidera. Dusmanul exterior e doar o reflectie a ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Raido : Raido este runa calatorilor. Este anuntata si recomandata o calatorie. Joburile ce au legatura cu distantele indepartate si cu transportul sunt favorizate. Iti poti castiga prieteni noi sau se pot intoarce unii vechi. Raido poate sa insemne calatorie, roata, dar implica si ceva mai adanc : calatoria poate fi lunga si ai nevoie de multa viziune, planificare, determinare si curaj. Metafizic vorbind, ea se refera la calatoria vietii, la roata vietii sau la o cautare adanca spirituala. Ea poate si sa vesteasca un mesaj pe care il poti primi sau pe care sa il trimiti pe baza unui drum.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Uruz : Iata un sfat valoros de la aceasta runa ce semnifica puterea. Nu te opune schimbarilor ce apar inevitabil in viata ta. Nu tine de vechi si de familiar. Mai bine directioneaza-ti eforturile ca sa sustii si sa accelerezi aceste schimbari. Poate ca relatiile personale vor trece prin unele schimbari. Poate ca afacerea iti va fi organizata intr-un mod nou. Puterea a venit in viata ta si este responsabila pentru acest proces. Ai incredere in ea si nu ii pune obstacole in cale.

