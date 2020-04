Horoscop rune 6 aprilie 2020. Taurii au nevoie de apă, Berbecii cunosc succesul

Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni, 6 aprilie 2020.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

Horoscop rune 6 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – Ehwaz : Esti sustinut puternic sa ai parte de un progres puternic spre scopul tau, dar tine minte ca si tu trebuie sa fii sustinator si loial fata de cei din jurul tau. Calul este mandru, dar scopul lui este sa sustina calaretul. Si tu poti sa fii mandru de succesul tau, dar sa ramai smerit si umil pe durata calatoriei spre un final de succes.

Horoscop rune 6 aprilie 2020 pentru Taur

Runa extrasa – Laguz : Runa germanica Laguz semnifica inflorire, curgere, apa si nu orice apa cu curgatoare. Aceasta runa poarta cu sine o semnificatie pozitiva si linistitoare. Totul curge asa cum trebuie si cum e mai bine in viata ta acum precum curge un rau de munte, trecand peste obstacole cu usurinta. Aspectul intuitiv al naturii tale este trezit pentru ca apa inseamna intuitie. Laguz te sfatuieste sa iti hranesti acest aspect si sa beneficiezi cat mai mult de pe urma ei. Totodata, hidrateaza-te din belsug cu apa de buna calitate.

Horoscop rune 6 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Perth: Suntem deseori tentati sa catalogam schimbarea ca fiind buna sau rea. Perth vine sa ne reaminteasca ca o astfel de interpretare in “alb si negru” poate reprezenta o simplificare a soartei. Schimbarea la care face referire Perth este mult mai complexa si subtila. A incerca sa categorisesti schimbarea in termeni asa de simplistic “pozitiv si negative” inseamna ca incerci sa intelegi soarta in sine, ceea ce niciun muritor nu poate face. Soarta exista la un nivel pe care nu il putem cunoaste cu adevarat pana la momentul in care traim un anume eveniment. Ceea ce pare adevarat se poate dovedi fals si invers. Numai soarta poate spune.

