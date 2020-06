Horoscop rune 6 iunie 2020. Berbecii au oportunități uriașe, Taurii sunt extrem de norocoși

Runele sunt considerate alfabetul zeilor și sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului.

Iată mesajele pe zodii în etalarea runelor pentru sâmbătă, 6 iunie 2020.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Horoscop rune 6 iunie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – ODIN

Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite.

Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare?

Horoscop rune 6 iunie 2020 pentru Taur

Runa etalata – ALGIZ

Aceasta este runa ce simbolizeaza protectia divina, sanctuarul in care esti in siguranta, puterea familiei si strabunilor ca energie ce te protejeaza si indruma. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare.

Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Ea este conectata cu zeul Odin, Tatal Ceresc ce s-a sacrificat de copac pentru a aduce intelepciunea runelor poporului sau.

Algiz iti vesteste noroc bun in afaceri, in riscurile pe care le asumi pentru a obtine succesul si asta pentru ca norocul iti vine prin alti oameni.

Horoscop rune 6 iunie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Eihwaz

Eihwaz este runa apararii si are un simbol magic semnificand intelepciunea gasita in adversitate. Ai puteri de defensiva si de atac la nevoie. Ai protectie, rabdare si strategie in fata atacurilor subite.

In superstitia anglosaxona, se plantau anumiti copaci pentru a tine la distanta animalele nedorite. Nu trebuie temuta aceasta runa pentru ca ea semnifica si rezistenta si continuitate. Are puteri protectoare magice deci cand apare semnifica faptul ca esti in siguranta in fata unor atacuri si ai arme puternice de aparare.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.