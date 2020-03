HOROSCOP rune 6 martie. Balanțele au parte de dezamăgiri, Berbecii trebuie să-și găsească timp pentru ei

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Gaseste timp pentru tine, foloseste-l intelept si fa lucrurile ce ti-au placut mereu sa le faci. Un nou hobby, sport sau alta activitate va aduce beneficiu pentru tine si pentru cei din jur. Aceasta runa pozitiva promoveaza o mai mare credinta in tine insuti si in viata, ca lucrurile ies exact asa cum trebuie sa iasa pentru toti.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Wunjo indica ca te-ai putea simti ca si cum fericirea te evita. Fericirea pe care o cauti este deja a ta, dar este nevoie sa dai drumul trecutului inainte sa gasesti bucuria din tine. Nu te teme sa iti permiti sa mergi mai departe, meriti fericire care te asteapta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – DAGAZ : Dagaz anunta o constientizare si o avansare importanta intr-o relatie care te preocupa. Momentul este potrivit si ca atare succesul este ca si asigurat. Este runa increderii radicale chiar daca circumstantele te pot impinge sa sari in gol cu mainile aparent goale. Ea anunta deseori o vreme a prosperitatii si rezultatelor mari. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa fii purtat de val si sa te porti nesabuit. Smerenia si generozitatea sunt de urmat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.