HOROSCOP rune 6 noiembrie. Fecioarele trebuie să scape de frică, Capricornii au probleme financiare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 6 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Perth : Aceasta runa simbolizeaza faptul ca subconstientul incearca sa se conecteze cu sinele tau constient si impreuna sa schimbe totul in calea ta. Numai o persoana care isi imbina armonios constientul si inconstientul se poate regasi pe sine. Felul in care acestea se imbina poate fi necunoscut si uneori ciudat pentru noi. Insa daca nu doresti sa participi activ la aceasta uniune, lumea interna iti va fi afectata iar evenimentele planificate in viata ta se vor derula in directii nedorite.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Ansuz : Aceasta runa este un semn de la puterile inalte si simbolizeaza un cadou spiritual pentru tine. Asculta-te cu atentie si traieste zilele acestea in asteptarea de a primi ceva frumos in viata ta. Ai incredere in intuitia ta care iti va semnala mesaje importante.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Berkana : Daca vrei sa ai parte de crestere pe un domeniu sau aspect de viata si aceasta se lasa asteptata, nu ceda cu descurajare pentru ca aceasta atitudine nu te ajuta. Analizeaza mai bine situatia cu atentie si mai presus de orice analizeaza-te pe tine. Cu ce contribui tu la o stagnare ?

