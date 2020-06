Horoscop rune 7 iunie 2020. Taurii au nevoie de curaj, Berbecii își regăsesc forța interioară

Totalitatea runelor laolaltă cu puterile și conexiunile lor formează un sistem magic, adevărat centru de forță ce se consideră că aduc mesaje de la zei.

Runele sunt una din formele divinație folosită cu succes și în zilele noastre, fiind folosite și ca amulete de protecție și talismane norocoase.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Iată mesajele pe zodii în etalarea runelor pentru duminică, 7 iunie 2020.

Horoscop rune 7 iunie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – HAGALAZ : Runa germanica Hagalaz semnifica puterile elementale, semnifica conceptul de distrugere si este asociata cu grindina. Aparitia acestei rune anunta faptul ca sunt posibile zdruncinaturi in realitatea ta curenta, in munca in relatie sau mai ales in credintele tale. Dar nu esti deloc neajutorat iar solutiile sunt total la indemana ta. Uneori ai nevoie de o grindina ca sa stii cat esti de puternic cu adevarat. Si dupa orice distrugere urmeaza o refacere cu rezultat mai bun ca inainte, moment la care vei intelege de ce a fost nevoie de ea.

Horoscop rune 7 iunie 2020 pentru Taur

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Tine mintea deschisa ca sa vezi schimbarile si la nevoie fa compromisuri. Ca sa mergi pe drumul drept, trebuie sa te uiti si dupa oportunitati mai profitabile sau sa fii curajos si sa urmezi chiar si o schimbare completa de directie.

Horoscop rune 7 iunie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Jera: Jera inseamna schimbarea, in sens pozitiv. Aceasta schimbare nu este temporara, ci una permanenta datorata muncii asidue. Poate ca urmeaza o pensionare, o preioada sabatica sau o vacanta binemeritata. Totul se intampla pentru ca tu sa te bucuri de rezultatele muncii tale. Aceasta runa mai poate transmite mesajul ca trebuie sa depui eforturi mai mari pentru a finalize un anumit proiect, insa la final recompensa va fi pe masura efortului depus.

