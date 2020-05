Horoscop rune 7 mai. Gemenii trebuie să își depășească provocările, Săgetătorii sunt răbdători

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Laguz (inversata) : Stai departe de calatorii pe apa sau de marinari ori alti oameni asociati cu apa, pentru ca te pot pacali. Evita sa faci baie in mare, evita valurile si stai departe de fortele distructive ale apei. Laguz este runa apei in toate formele ei.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – PERTH, inversata. Runa iti sugereaza sa privesti ce secrete ai, ce minciuni intretii si protejezi si de ce. Situatiile nu pot fi bune atat timp cat traiesti in secret sau minciuna sau daca altii au secrete fata de tine. Schimba aceasta stare. Perth este runa misterului, a tuturor aspectelor ce sunt necunoscute, ascunse, oculte dar care ne sunt de ajutor si vin spre noi pentru a ne fi de folos. Ea rezoneaza cu scopul, planul facut in culise, prepararea si promisiunea pentru un viitor mai bun. Perth este despre lucrurile ce ne afecteaza si de care nu suntem constienti, din divinitate. Este conectata cu zeita Frigg, zeita aspectelor feminine si are o energie a apei.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Fa efortul de a ramane pozitiv si focuseaza-te pe toate realizarile pe care le ai in munca ta, chiar daca ti se pare dificil. Daca nu ai abilitatile de a depasi provocarile, investigheaza felurile in care poti dobandi aceste abilitati ca in viitor sa te simti mai bine in pielea ta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.