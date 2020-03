HOROSCOP rune 7 martie. Vărsătorii se izolează, Balanțele au nevoie de susținere

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN : Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare ?

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EIWAZ : Runa Eiwaz se refera la arborele sacru tisa. Runa inseamna ca nu intri in starea de adormire, deci reprezinta capacitatea de a rezista. Chiar si lemnul arborelui tisa este foarte puternic, rezistent si pliabil totodata – risa se indoaie dar nu se rupe. Natura vesnic verde a arborelui tisa este prezenta si pe runa si runa nu poate fi inversata. Mesajul transmis este faptul ca spiritul vesnic viu si verde iti este alaturi si in momentele in care esti usor ca fulgul si cand trebuie sa fii puternic ca arborele.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ISA : Semnificatie A STA PE LOC. Achizitii pozitive nu sunt foarte probabile la acest moment. Activitatile sunt inghetate si poate planurile puse in asteptare. Cu toate acestea, nu dispera : acesta este momentul de gestatie care precede nasterea. Aceasta pauza este probabil cauzata mai mult de circumstante externe decat interne. Totusi, incearca sa gasesti care aspect din tine te mentine in aceasta pozitie si elibereaza-l. curata, elibereaza si da drumul trecutului. Asta te va ajuta sa accelerezi fortele universale din afara ta. Tine minte ca samanta doarme sub pamant pe durata iernii. Ai incredere in propriul tau proces si asteapta semnalele primaverii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.