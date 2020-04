Horoscop rune 8 aprilie 2020. Gemenii ies dintr-o situație complicată, Taurii iau decizii înțelepte

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri, 8 aprilie 2020.

Horoscop rune 8 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – Inguz: Cand apare aceasta runa, mesajul este sa fii mai atent la ceea ce se intampla in jurul tau, sa petreci mai mult timp in natura. Sa fii atent la ceea ce se petrece in corpul tau, sa ai grija de dieta si de programul de exercitii.

Horoscop rune 8 aprilie 2020 pentru Taur

Runa etalata – RAIDO : Runa Raido inseamna a calari. In acest mesaj, nu este vorba neaparat de a calari un cal ci sugereaza o calatorie dar este mai mult un indicativ de comunicare : stapaneste comunicarea cu oricine te-ai afla in calatoriile tale, asa cum un calaret isi stapaneste calul. Un mesaj alternativ al acestei rune se refera la corectitudine morala si/sau un consiliu de judecata. Asadar, runa transmite mesajul de a da sfaturi intelepte in comunicarile pe care le ai si sa fii un bun lider ce ii conduce pe altii.

Horoscop rune 8 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – URUZ : Uruz este numele unui bivol preistoric disparut. Acest animal era puternic si curajos si a fost mereu scopul vanatorii oamenilor in vremurile preistorice. Intrucat runa este inversata la aceasta extragere, simbolizeaza o lipsa de provocare sau o lipsa de suficienta pregatire in fata unei provocari. Mesajul este sa ajungi adanc in tine pentru a gasi puterea de care ai nevoie sau sa iesi din rutina uzuala ca sa faci fata la ceea ce pare a fi o situatie fara speranta.

