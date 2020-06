Horoscop rune 8 iunie 2020. Taurii își regăsesc încrederea, Gemenii își îndeplinesc un vis

Conexiunile runelor sunt una din formele de divinație folosită cu succes și în zilele noastre, fiind folosite și ca amulete de protecție și talismane norocoase.

Runele reprezintă un instrument pentru cei ce caută înțelegere mai profundă a situațiilor, predispoziții sau răspunsuri subtile la o întrebare.

Fiecare rună are mai multe semnificații și un element comun între aceștia, iar interpretarea este variată și are la bază exact semnificația acestor pietre magice.

Iată mesajele pe zodii în etalarea runelor pentru luni, 8 iunie 2020.

Horoscop rune 8 iunie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – Raido : Daca exista oameni care te saboteaza, fa un pas in spate. Poate ca ei te infricoseaza si iti sugereaza ca o anumita cale nu e pentru tine, desi tu simti ca este. Incearca sa opresti aceste voci si nu intra in polemica cu ele, ci doar mergi mai departe. Vei fi suparat daca te lasi influentat de ei. Poate ca astepti sa se intample ceva neasteptat, ceva nou si ceva necunoscut si asa si va fi, dar pentru asta trebuie sa tii de calea ta.

Horoscop rune 8 iunie 2020 pentru Taur

Runa etalata – TEIWAZ : Caracteristicile acestei rune sunt energia masculina si principiul activ, aducand drept rezultat o anxietate de a cuceri. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in propriile resurse. In situatii de relatii interpersonale sau de dedicare pentru o cauza, Teiwaz sfatuieste pentru perseverenta si in acelasi timp iti reaminteste ca rabdarea poate uneori sa fie o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, vei ajunge sa cunosti si sa valorifici resursele tale cele mai adanci si puternice.

Horoscop rune 8 iunie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Wunjo (inversata): Realizarea unui tel pe care ti l-ai propus dureaza mai mult decat te asteptai. Calatoria spre realizarea lui pare a fi dureroasa. Dar trebuie sa te straduiesti mai tare ca sa-ti realizezi visul. Doar cei mai curajosi sunt rasplatiti.

