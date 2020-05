Horoscop rune 8 mai. Leii vor avea momente pline de posibilități, Balanțele își caută aliați

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Fii atent sa nu incepi nimic riscant acum. Rezultatele vor fi mai bune daca mai stai putin. Aceste dificultati sunt doar temporare. Foloseste acest timp de asteptare ca o oportunitate de a invata rabdarea. Verifica fiecare data concreta pe care o ai si vei reusi.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Kenaz: O solutie la o problema de durata poatea aparea in mod miraculous. Clarificarea vine dupa o lunga lupta. Inspiratia divina va deschide calea spre succes. Dar aceasta iluminare nu vine fara sacrificiu. Vine in momentul in care isi este pregatit sa-si intalneasca adevaratul potential divin, sa afle insusi motivul existentei sale.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Othila (inversata): Cand aceasta runa apare inversata, iti transmite mesajul ca refuzi sa accepti ca familia poate fi o sursa de fericire in viata ta. Poti fi implinit si daca ai o viata de familie buna, nu trebuie neaparat sa ai toti banii din lume. Bogatia spirituala este la fel de importanta ca banii.

