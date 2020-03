HOROSCOP rune 8 martie. Gemenii se canalizează pe vise, Leii au parte de succes

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ALGIZ, inversata. Sanatatea si asocierile sunt subiecte pe care sa le privesti cu atentie. Daca unele persoane te folosesc si stii asta in inima ta, sa stii ca esti singura persoana responsabila de asta, nu ei. Si tu ai beneficii din aceasta situatie. Daca un castig nu e posibil, sa stii ca si in pierdere exista o forma de castig din ce inveti si din progresul ce are loc.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EHWAZ : Semnificatie MISCARE. Aceasta runa semnaleaza vremea tranzitiilor si transformarilor. Ea indica schimbari de tot felul : de casa, de atitudine, de viata, de directii de afaceri sau de relatii personale. Runa Ehwaz te informeaza ca ti se cere sa faci fata oricarei tranzitii necesare si sa o duci cu demnitate pana la capat. Exista un flux de progres continuu, o notiune a cresterii care ar putea fi foarte bine relationata cu o afacere sau cu o dezvoltare a unei idei sau a unui proiect. Exista multa miscare pentru tine acum. Acum este timpul sa permiti vechiului sa moara pentru a face loc noului.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Da, este bine acum sa te focusezi pe vise si sperante, dar mai important e sa iti faci treburile in prezent cu stare de bucurie. Esti aici si acum doar o data. Ia maxim din prezent.

