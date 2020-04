Horoscop rune 9 aprilie 2020. Berbecii au nevoie de încredere, Taurii își reunesc familia

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

Horoscop rune 9 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos): Lucrurile pe care le ai de invatat ca sa progresezi in calatoria ta, vor aparea cand vei fi pregatit pentru ele. Mentine-ti increderea ca totul va fi mai luminos in viitor chiar daca pe moment ti se pare ca este cam innorat.

Horoscop rune 9 aprilie 2020 pentru Taur

Runa etalata – Othila: Othila este runa casei, familiei si achizitiilor, a jocului cinstit spre acumulare, a beneficiilor ca drept de nastere sau mostenire. Othila vesteste o mare capacitate mentala, adaptabilitate si maturitate.

Multe abilitati personale iti aduc beneficii in casa ta, familia ta, orasul tau, tara ta, fiind si o runa a patriotismului. Runa simbolizeaza si taramul ancestral, proprietatea, bogatia fixa care este data din generatie in generatie. O familie unita inseamna putere. Othila este tot ce ai castigat pe durata vietii, dar si casa ta spirituala.

Horoscop rune 9 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Tiewaz: Runa Teiwaz (Tiwaz) aduce un mesaj spiritual puternic. Ea simbolizeaza descoperirea care scoate la lumina noi niveluri de intelegere.

Ca si in cazul razboinicului Tyr, cel care si-a pierdut bratul pentru a-si eliberat poporul de lupul gigant Fenris, succesul rasunator poate avea in spate o durere/ o pierdere uriasa. Insa multa lume poate avea de castigat de pe urma sacrificiului personal.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.