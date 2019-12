HOROSCOP rune 9 decembrie. Balanțele trebuie să folosească timpul înțelept, Capricornii au parte de emoții intense

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 9 decembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). Schimbarea poate fi infricosatoare dar cum ai putea experimenta lucruri noi si sa fii maxim din ce poti fi, fara sa iti maresti limitele si sa iti expandezi orizonturile ? Iti datorezi tie si celor apropiati sa devii cea mai buna versiune a ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EIWAZ: Runa Eiwaz se refera la arborele sacru tisa. Runa inseamna ca nu intri in starea de adormire, deci reprezinta capacitatea de a rezista. Chiar si lemnul arborelui tisa este foarte puternic, rezistent si pliabil totodata – risa se indoaie dar nu se rupe. Natura vesnic verde a arborelui tisa este prezenta si pe runa si runa nu poate fi inversata. Mesajul transmis este faptul ca spiritul vesnic viu si verde iti este alaturi si in momentele in care esti usor ca fulgul si cand trebuie sa fii puternic ca arborele.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EHWAZ: Runa Ehwaz este runa calului cu 8 picioare cu care zeul Odin a fost in batalii. Caii sunt un simbol pentru multe lucruri. Mai intai, caii pot simboliza vehicule precum masinile, motocicletele, avioanele sau vapoarele. In al doilea rand, caii simbolizeaza un statut bun, nu neaparat bogatie. In al treilea rand, caii simbolizeaza miscarea inainte spre un obiectiv. Astfel, runa iti simbolizeaza o calatorie sau o misiunea sa atingi un anumit obiectiv sau sa imbunatatesti o situatie de viata. La un nivel mai profund, runa evoca relatia unica dintre cal si calaret ca echipa inseparabila. Pentru ochiul modern, poate fi relatia dintre un maestru si un subaltern, ori om si natura, ca o uniune totala.

