Horoscop rune 9 mai. Racii trebuie să ceară ajutorul, Scorpionii trebuie să fie prudenți

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Este un timp in care sa vezi si alte oportunitati care pot fi mai profitabile. Ia-ti timp si cauta drumul bun. Ai incredere in ce simti si vezi semnele ca timpul este potrivit sa treci la actiune. O lipsa de finante poate fi preocuparea de la acest moment. Daca e asa, rezista pentru ca o schimbare va veni cu siguranta atunci cand iarna se transforma in primavara. Doar ai rabdare.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz : Oricare ar fi situatia pe care o experimentezi, poti sa ai incredere in acea parte din tine ce te conduce, care nu este mintea constienta ci se manifesta ca intuitie. Poate ca iti pare irationala directia sa, poate te face sa iti fie frica de faptul ca pierzi controlul. Insa situatia acum necesita o pierdere de control pentru a merge mai departe in bine. Daca actionezi conform fluxului ce curge prin tine si a ritmurilor tale profunde, asta iti va da un sens de pace interioara.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Perth : Perth este runa misterului, a sansei si a stiintei. Anunta beneficii obtinute urmare a unui mister, pariu, joc de noroc, probabilitate matematica. Ca sa reusesti, trebuie sa folosesti moderatia si bunul simt. Ea anunta si o dezvaluire spirituala a unui secret. Se mai refera si la graviditate sau nastere. Este legata de placerea sexuala moderata si sensibila. Ca sa intelegi pe Perth, ai nevoie de mister, prudenta si bun simt.

