HOROSCOP rune 9 martie. Gemenii au o perioadă excelentă pentru proiecte noi, Vărsătorii tind să fie mai buni

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Berkana : Berkana este runa fertilitatii si cresterii fizice si mentale. Reprezinta investitie, profit, afacere in crestere. Anunta noi inceputuri infloritoare. Cauzele pierdute pot fi reinnoite. Runa anunta regenerare, reinnoire, vindecare, purificare, recuperare. Este runa casei si familiei si reprezinta si placerea relatiilor sexuale, a fertilitatii si nasterii. Nasterea poate fi si simbolica sau literala, dar anunta mereu un inceput pozitiv pentru orice noua activitate si idee.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Mesajul runei acum este despre finantele tale. Poti intampina frustrari in acest moment pe aceasta tema pentru ca simti ca nu ai controlul dorit de tine. Acum insa e momentul sa faci doi pasi in spate de la orice eveniment si sa privesti totul de la distanta, ca sa identifici ce trebuie facut. Invata din acest proces in care te afli. Observa ce se intampla si noteaza cum ai putea schimba lucrurile daca s-ar da timpul inapoi.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Inguz indica o perioada buna sa incepi proiecte noi pentru ca ai energie si motivatie sa schimbi lucrurile in bine. Totusi, este nevoie sa tai vechile legaturi pe actualele proiecte ca sa poti incepe unele noi. Daca relatiile de familie sunt importante, acum este un timp pentru a imparti si arata apreciere pentru ei, in special daca e vorba de membri tineri de familie. Poti identifica obiecte de familie cu semnificatie speciala si sa spui celor dragi mai tineri despre ele si ce inseamna pentru tine.

