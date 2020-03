HOROSCOP rune luna aprilie. Taurii trebuie să se concentreze pe inimă, Racii au parte de o promovare

HOROSCOP. Iata care este runa asociata cu fiecare zodie in citirea intuitiva pentru mesajul lunii APRILIE 2020 si ce transmite fiecare :

HOROSCOP. Mesaj rune APRILIE 2020 pentru BERBEC

Ansuz: aceasta Runa simbolizeaza respiratia divina si indica faptul ca intuitia ta este puternica si te poti baza pe ea mereu. Runa indica faptul ca in acest an vei pasi intr-un rol de vindecare sau de autovindecare, fie intrand in legatura cu lumea samanica, fie lucrand cu alte forme de vindecari ezoterice precum reiki. Runa este pentru tine si un semn de trezire spirituala si iti transmite nevoia de a te conecta mai profund cu propriile tale abilitati psihice si spirituale.

HOROSCOP. Mesaj rune APRILIE 2020 pentru TAUR

Ehwaz: aceasta Runa simbolizeaza miscarea si indica faptul ca este timpul sa iti dai voie sa iei o portie de credinta ca sa faci urmatorul pas inainte. Ai nevoie sa iesi mai mult din minte si sa intri mai mult in inima, sa iti simti corpul mai mult. Runa indica faptul ca a-ti comunica adevarul se va dovedi foarte benefic pentru tine in acest an. Fara teama si cu credinta faptului ca relatiile iti vor fi imbunatatite prin acest act, da-ti voie sa vorbesti din inima cat mai des.

HOROSCOP. Mesaj rune APRILIE 2020 pentru GEMENI

Isa: aceasta runa inseamna gheata si indica faptul ca este timpul pentru pauza si pentru reflectie. Unele aspecte sunt inghetate pentru tine acum tocmai ca sa ai rabdare si sa folosesti aceasta energie pentru a clarifica ce vrei cu adevarat, daca ceea ce crezi ca vrei corespunde cu adevarata dorinta a inimii. Mai indica si faptul ca blocuri de energie se vor ridica din campul tau energetic facand exercitii fizice sau petrecand timp in natura.

