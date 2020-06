Horoscop rune luna iunie. Gemenii fac pași spre un nou început, Vărsătorii au parte de noroc

Iata care este runa asociata cu fiecare zodie in citirea intuitiva pentru mesajul lunii IUNIE 2020 si ce transmite fiecare :

Mesaj rune IUNIE 2020 pentru BERBEC

Dagaz: aceasta runa se traduce prin cuvantul “zi” si este simbolul pentru fericire, activitate si satisfactie. Lucrurile se aseaza in favoarea ta acum si este timpul perfect sa te expui in viata in orice situatie si sa preiei conducerea. Tu ai o energie magnetica pe care runa o sustine, deci foloseste-o in avantajul tau. Runa mai indica si o solutionare pozitiva la o intrebare ce te preocupa.

Mesaj rune IUNIE 2020 pentru TAUR

Ansuz: aceasta Runa simbolizeaza respiratia divina si indica faptul ca intuitia ta este puternica si te poti baza pe ea mereu. Runa indica faptul ca in acest an vei pasi intr-un rol de vindecare sau de autovindecare, fie intrand in legatura cu lumea samanica, fie lucrand cu alte forme de vindecari ezoterice precum reiki. Runa este pentru tine si un semn de trezire spirituala si iti transmite nevoia de a te conecta mai profund cu propriile tale abilitati psihice si spirituale.

Mesaj rune IUNIE 2020 pentru GEMENI

Berkana: aceasta runa simbolizeaza vindecare si indica faptul ca este timpul sa faci pasi spre un nou inceput, un nou aer proaspat. Trecutul ramane in trecut si este singurul loc unde poate fi. Acum este timpul sa te uiti in fata si sa iti construiesti puterea de a merge mai departe. Noi inceputuri sunt pe cale spre tine, trebuie mai intai sa ai grija de tine cat mai bine.

Citește continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.