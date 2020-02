HOROSCOP rune martie 2020. Gemenii trebuie să fie deschiși, Leii au parte de protecție

HOROSCOP. Cuvantul RUNA inseamna soapta sau secret sfant. Fiecare litera se considera ca poarta un mesaj energetic ce ofera ghidare intuitiva din lumea supranaturala. Sunt 24 rune in total si fiecare in parte are un simbolism bogat ce este conectat cu astrele, cu zeitatile, cu cele 8 directii si cu ciclurile naturii.

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP. Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si pastrate intr-o punga de panza sacra. Fenomenul citirii runelor are loc ca la cartile de tarot, prin selectarea runelor in baza intentiei si a cererii de mesaj intuitiv.

HOROSCOP. Runele reprezinta sistemul antic de alfabet creat de celtici, scandinavi si popoarele germanice tocmai in primul secol.

HOROSCOP. Iata care este runa asociata cu fiecare zodie in citirea intuitiva pentru mesajul lunii martie 2020 si ce transmite fiecare:

HOROSCOP. Mesaj rune martie 2020 pentru BERBEC

Gebo: aceasta Runa simbolizeaza conceptul de cadou si inseamna ca un noroc sau o sansa minunata neasteptata va veni pe calea ta. Este un semn mistic foarte pozitiv pentru orice aspect ce tine de iubire si relatie si este semn bun si pentru fertilitate. Acesta este unul din cele mai norocoase simboluri si indica generozitate din partea Universului spre tine – ai grija sa dai si tu o parte inapoi spre altii, raspandind iubire si recunostinta.

HOROSCOP. Mesaj rune martie 2020 pentru TAUR

Dagaz: aceasta runa se traduce prin cuvantul “zi” si este simbolul pentru fericire, activitate si satisfactie. Lucrurile se aseaza in favoarea ta acum si este timpul perfect sa te expui in viata in orice situatie si sa preiei conducerea. Tu ai o energie magnetica pe care runa o sustine, deci foloseste-o in avantajul tau. Runa mai indica si o solutionare pozitiva la o intrebare ce te preocupa.

HOROSCOP.Mesaj rune martie 2020 pentru GEMENI

Algiz: aceasta runa simbolizeaza protectie si indica faptul ca ti se ofera ghidare divina si protectie suplimentara in aceasta perioada. Sustinerea este de jur imprejurul tau, tot ce ai nevoie este sa fii deschis spre a cere si primi ajutorul dorit. Runa mai indica si faptul ca este indicat sa ai grija mai mare de sanatatea ta fizica si spirituala, deci sa te protejezi cat mai bine in fata factorilor de stres din viata de zi cu zi.

