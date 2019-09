HOROSCOP rune pentru 1 octombrie. Capricornii au un timp ideal pentru iubire, Fecioarele primesc cadouri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 1 octombrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Inguz (inversata) : Pacea, iubirea si armonia iti pot parea dificil de obtinut, dar ele iti sunt disponibile. Daca persoana iubita este timida si rusinoasa, ajuta aceasta persoana sa isi deschida inima si sa isi declare ce simte.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Perth : Intotdeauna si in orice tu ai posibilitatea de a alege. Nimeni si nimic nu te poate supara, decat daca tu alegi sa fii suparat. Nimeni si nicio putere nu te poate influenta, decat daca tu alegi sa fii influentabil si influentat. Nu ar trebui sa permiti ca nimic sa iti compromita adevarul sau sa te blocheze sa faci ceea ce doresti. Revendica-ti clar dreptul de a alege. Cel mai mare pericol pentru tine este sa nu faci nicio alegere si sa lasi lucrurile sa se miste dupa capul lor. Modeleaza-ti viitorul.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EIWHAZ (cu fata in sus). Runa iti arata ca acum este timpul pentru tine insuti. Lasa-i pe altii din jurul tau sa ia loc pe bancheta din spate si da-ti voie oportunitatea de a prelua controlul drumului pe care mergi mai departe. Fa-ti timp sa te ingrijesti de tine si ocupa-te de orice problema de sanatate acum in loc sa o amani. Sinele tau interior are nevoie de sansa de a fi hranit si reincarcat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.